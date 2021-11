Grootste aandeel miljonairs op Terschelling en eilanden, daarna De Fryske Marren

Landelijk gezien is het aandeel miljonairs voor het zesde jaar op rij toegenomen. De meeste miljonairs wonen in Bloemendaal en Laren. De Nederlandse miljonair had in 2020 een gemiddeld van zo'n 1,6 miljoen euro. Dat is 28 keer zoveel als het gemiddelde vermogen van een gemiddeld huishouden.

Over het hele land wonen de meeste miljonairs in Noord-Holland en de minste miljonairs in Groningen, Flevoland en Limburg.