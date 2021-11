Noodverordening in Drachten afgekondigd uit angst voor ongeregeldheden

Volgens de gemeente zou er bij de politie informatie binnengekomen zijn dat er op sociale media oproepen worden gedaan om in de avond op verschillende plaatsen te verzamelen, onder andere in Drachten. Men wil voorkomen dat mensen de confrontatie aangaan met de politie, vernielingen aanrichten en winkels plunderen.

Er moet geconcludeerd worden 'dat er een ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden in de gemeente Smallingerland', zo staat in de noodverordening.

Strenger ingrijpen bij onveilige situatie

Het betekent dat de burgemeester tussen 20.00 en 05.00 uur kan ingrijpen bij onrust en onveilige situaties. Om de openbare orde te handhaven krijgt men meer bevoegdheid.

Een noodverordening houdt ook in dat de politie strenger in actie kan komen dan ze gewoonlijk doen. Zo kan de politie één of meer mensen uit een gebied wegsturen of ze aanhouden. Een noodverordening wordt alleen bij bijzondere omstandigheden ingezet.

Verder staat in de noodverordening omschreven dat mensen geen wapens en vuurwerk bij zich mogen hebben en dat het gezicht niet bedekt mag worden door kleding.

Smallingerland is niet de enige gemeente die in actie komt. In de gemeente Zwolle is maandagavond een noodbevel afgekondigd, daar mogen mensen niet zomaar het centrum in.