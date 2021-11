Eerste Friese apotheker prikt coronavaccin: "Hopelijk straks alle apotheken"

Toch was het nog wel even spannend, geeft Hilbers toe. "Of alles werkt en de systemen op elkaar aangesloten zijn." De apotheek wil ook actief mensen opzoeken. "Wij sturen e-mails uit en gaan met onze patiënten in gesprek. We moeten ontdekken wat de beste manier is om de mensen te vinden die toch wel een vaccin willen."

Wachtruimte aangepast

Het pand van de apotheek moest voor het vaccineren worden ingericht. "Wij hebben gelukkig een grote wachtruimte in onze apotheek. Een gedeelte hebben we zo ingericht dat het afgeschermd is van de rest van onze patiënten, zodat men daar 15 of 30 minuten kan wachten."