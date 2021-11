Trijntje Draijer (107) als oudste Fries overleden aan het coronavirus

Mevrouw Draijer was nog maar sinds 7 juni de oudste Fries, na het overlijden van de ook 107-jarige Renske van der Meer-van der Galiën. Zij was sinds 3 mei 2020 de oudste Fries, na het overlijden van de 109-jarige Eelke Bakker.

Volgens de familie heeft mevrouw Draijer maar een kort ziekbed gehad. Tot een korte tijd geleden ging ze nog iedere vrijdag naar het dorp met haar zoon, bijvoorbeeld voor een bakje koffie.

Bescheiden, maar trots

Toen mevrouw Draijer te horen kreeg dat zij de oudste Fries was, reageerde ze bescheiden dat het haar ook maar was gegeven. Ze voelde zich bevoorrecht om nog zo fit oud te worden en was er ook wel trots op. Ze mocht graag naar Omrop Fryslân luisteren op de radio.

Mevrouw Draijer werd geboren in Oosterzee en woonde 62 jaar met haar man Hendrik in Woudsend. Na de basisschool werkte mevrouw Draijer als hulp in de huishouding en als dienstbode bij een predikant. Haar man overleed in 1992.