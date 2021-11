Celstraffen voor Bulgaren die vrouwen dwongen tot prostitutie in Leeuwarden

De daden van de man kwamen aan het licht omdat mensen zagen dat de man na elke klant haar kamer in ging. Ze merkten dat de vrouw bedreigd en mishandeld werd.

Bij het onderzoek kwam de politie nog een andere Bulgaar (46) op het spoor die ook een jonge vrouw voor hem aan het werk had op 'de wallen van Leeuwarden'. Deze man kreeg 14 maanden celstraf. Dat de andere man een hogere straf heeft gekregen, is omdat hij al eens eerder veroordeeld is voor dezelfde soort misdrijven.

Beide mannen werden begin 2020 opgepakt De vrouwen durfden geen aangifte tegen hen te doen omdat ze niet gedwongen zouden zijn geweest. Op basis van verklaringen, telefoongegevens en financieel onderzoek oordeelde de rechter echter dat dat wel het geval was. Er was wel degelijk sprake van uitbuiting.

Elke maand 10.000 euro overmaken naar huis

De 39-jarige had naast een seksuele verhouding met de 19-jarige die voor hem moest werken, ook nog een gezin thuis. Van de verdiensten maakte hij maakte maandelijks 10.000 euro over naar zijn vrouw in Bulgarije.