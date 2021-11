Politie flink aangedaan door extreem geweld Leeuwarden: "Het enige wat ze wilden was vechten"

De politie zal alle beelden bekijken die er zijn gemaakt, met bodycams, camera's op ME-busjes en de camera op de helikopters.

"Enorme impact"

De politie is flink geraakt door het geweld. Volgens teamchef Klaas Dunnink heeft de Leeuwarder politie het druk met nazorg. "Het is enorm gewelddadig geweest en het heeft een enorme impact gehad op de dienstdoende collega's. Zij hebben echt in het nauw gezeten, ze hebben zich zwaar bedreigd gevoeld. Het is in mijn politiecarrière van veertig jaar een van de heftigste momenten."

Omslagpunt kwam snel

Er waren aanvankelijk niet veel agenten op het plein. "ME en aanhoudingsgroepen stonden paraat, maar wij willen als politie nooit de agressor zijn. We zijn in een normaal aantal op straat en als het onrustig wordt, dan wordt er hulp ingeschakeld. Maar het omslagpunt kwam nu heel snel, waardoor de eerste collega's echt moesten rennen. Er kwam een hele grote groep jongeren op hen afgerend. Het enige wat ze wilden was vechten."

Jongeren

Dunnink schrok met name van de jonge leeftijd van de meesten. "De meesten waren tussen de 14 en de 18 jaar. Maar ook de grootte van de groep en het gebruik van extreem geweld." De politie hoopt dan ook dat ouders de komende tijd alert zijn. "Op het moment dat je kinderen in een zwarte hoodie de deur uit gaan: ga in gesprek, vraag ze wat ze gaan doen."