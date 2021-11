Plannen voor het Harlinger Bos aangepast na gesprek met de buurt

Er is al veel achterstallig onderhoud gedaan in het bos, maar de gemeente heeft in de afgelopen jaren ook plannen gemaakt om mensen in het bos uit te nodigen tot bewegen. Uit de buurt kwam echter kritiek op de plannen.

Gemeente Harlingen is daarom in gesprek gegaan met wijkverenigingen Groot Ropens en Ludinga en omwonenden. Er is besloten dat de plannen voor de uitkijktoren, tokkelbaan en crossbaan vervallen. De hoop van de gemeente is dat in het Harlinger Bos nu zowel aandacht is voor beweging als biodiversiteit, zonder dat de buurt daar hinder van heeft.