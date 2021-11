Omrop TIP: Podcast 'Wy & Dy' over identiteit en Fryslân

In zes afleveringen zijn Joana Duarte, Seye Herke Brinkman, Tjits van der Wal, Mirka Antolovic, Marianne Klijnstra en Harm Edens te gast.

Als eerste vertelt Hielke van Duuren zelf waarom hij deze podcast wilde maken Dat kwam door het boek De wereld van gisteren, geschreven door de Joods-Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig. Die raakte in zijn leven alles kwijt wat voor hem 'thuis' en 'identiteit' betekenen.

Verhouden tot de wereld

Hielke van Duuren: "Je ergens thuis voelen, ergens vandaan komen, een bepaalde cultuur dragen - dat is niet altijd vanzelfsprekend. Als dat er niet is, kunnen mensen in een diepe crisis belanden. We kunnen onszelf afvragen: kunnen we wel mens zijn zonder identiteit, zonder ons te verhouden tot de wereld? De podcast Wy & Dy is een zoektocht naar hoe identiteit werkt. Onder andere de Friese identiteit, maar eigenlijk alle lagen van identiteit die we in ons hebben."