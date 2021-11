Gert Kruys over Cambuur: "De play-offs halen is niet onmogelijk"

Heerenveen pakt belangrijke overwinning: "Stond wel wat druk op"

Cambuur won en staat nu zevende, maar Heerenveen pakte ook een knappe overwinning. Heerenveen won met 2-1 van Willem II, terwijl ze het grootste deel met een man minder speelden.

Verslaggever Roelof de Vries: "Dit was wel een belangrijke overwinning, want er stond wel wat druk op. Het gevoel van 'daar gaan we weer' leefde wel wat na die rode kaart. Maar met tien man speelden ze eigenlijk nog beter. Dat ze deze overwinning over de streep trekken, is wel een compliment waard."