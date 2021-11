Portugese inliners leren schaatsen in Thialf: "Portugal moet op de schaatskaart"

Volgens Marreiros wordt het schaatsen steeds populairder in Portugal. Eén van de inlineskaters die meedoet aan het trainingskamp is Francisco Jesus. Hij is met zijn 15 jaar oud al lang actief als inlineskater en moet dus ook wennen aan de overstap. Met name de temperatuur is volgens hem aanpassen, maar hij raakt er aan gewend, zegt Jesus. In het stadion is het niet koud, vindt hij, maar buiten wel.

Twee weken in Thialf

De ploeg is twee weken lang in Thialf te vinden. Marreiros hoopt dat zij enthousiast worden voor het schaatsen. "Als ze echt goed zijn, kunnen ze het de eerste jaren nog wel combineren. Daarna gaan we zien. Ik heb de hoop op een paar jongens die het kunnen, maar ze zullen er ook voor moeten gaan. We hebben het dan in ieder geval geprobeerd. Al is er maar ééntje die echt doorbreekt, dat is het al waard."