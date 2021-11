Hoe is het om makelaar te zijn in deze tijd?

Kingma zijn verhaal brengt ons in Engwierum. Hier staat het huis dat hij ziet als het voorbeeld van de huizenmarkt op dit moment. Een huis in een echt krimpdorp met zo'n 500 inwoners zou een paar jaar geleden een heleboel te koop staan, maar nu niet. Er hebben zowat vijftig bezichtigingen geweest en ernaar is er veertigduizend euro boven de vraagprijs geboden.

Beestachtig

"Ik zit al zowat 25 jaar in het vak, maar hoe de woningmarkt er op dit moment uitziet vind ik niets aan. Het is beestachtig. Het kost nu zo veel werk omdat er zoveel bezichtigingen zijn voor elk huis. Dan moet ik soms wel 50 keer hetzelfde praatje houden."