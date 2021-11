Cambuur-directeur: "Ik zag twee meisjes hand in hand weglopen voor de ME"

Op it Cambuurplein staan maandag groepjes na te praten over wat er zondagavond gebeurd is. Cambuur-directeur Ard de Graaf kan de rellen maar niet vergeten. "Het was chaos. Niet normaal. Ik stond ertussen. Het waren allemaal kinderen. Ik zag twee meisjes hand in hand weglopen voor de ME. Het was verschrikkelijk."

De Graaf denkt niet dat zijn club dingen heeft nagelaten om dergelijke rellen te voorkomen. Ze waren goed voorbereid, ook in overleg met de gemeente. "Tegen dit soort geweld is niets bestand. Dit is niet te stoppen."

Het eerste vuurwerkprojectiel kwam het stadion binnen bij de zuidoostelijke tribunes. Het eindigde bij de noordelijke tribunes waar de relschoppers het stadion binnendrongen door met z'n allen aan de hekken te gaan hangen. "De binnenhekken hielden het gelukkig wel," zegt De Graaf.