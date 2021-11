Zes mensen aangehouden na ongeregeldheden in Leeuwarden

Cambuur speelde zondagavond thuis tegen FC Utrecht In de beginfase werd de wedstrijd twee keer stopgezet. Eerst omdat er van buiten het stadion vuurwerk op het veld werd gegooid, even later omdat mensen van buiten het stadion binnen waren gedrongen.

Nadat de rust in het stadion was teruggekeerd, werd het buiten het stadion onrustig. Een grote groep mensen was daar en een deel keerde zich tegen de politie en de aanwezige ME. Die werden met vuurwerk, stenen en glas bekogeld. En sommige agenten voelden de noodzaak het wapen te trekken. Er werd uiteindelijk niet geschoten.

De politie zal alle beelden bekijken die zijn gemaakt met bodycams, kamera's op ME-busjes en de camera op de helikopters.