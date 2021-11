Kritisch rapport over Biocentrum in Oosterwolde; niet goed gekeken naar kosten

Dat concludeert de rekenkamercommissie, die daar op verzoek van de raad onderzoek naar heeft gedaan. De raad had dat gevraagd, omdat het biocentrum grote financiële tekorten heeft, waarvoor de gemeente bij moest springen.

Volgens de rekenkamer is in het voren niet goed gekeken naar wat het biocentrum zou kosten. Daar hadden B&W meer aan moeten doen. En de raad was er ook niet scherp genoeg op, zegt de rekenkamer. De commissie raadt aan om in het vervolg bij zulke grote projecten een speciaal team in te stellen, met ook een financieel expert, die de kosten in de gaten houdt.