Omrop TIP: De Week van FryslânDOK met tien bijzondere documentaires

FryslânDOK heeft met PLONS! Film Festival en met Circom, de organisatie van omroepen in Europa, een tiental interessante documentaires geselecteerd.

Op dinsdag zijn dat de Russische film Puberty van Elena Kondrateva en de documentaire Déconnectés van de Belgische journalist Valéry Mahy.

Op woensdag No crying at the dinner table van de Canadees-Vietnameeske Carol Nguyen, Ma rue couche-toi là van Lea Zilber uit Brussel. Verder beelden uit de Waddenfilm Silence of the tides van Pieter-Rim de Kroon, die binnenkort in de bioscoop komt.

Op dondersdag vertonen we Traag naar de Hemel van Marlies Smeenge en de Ierse muziekfilm Farewell to music van regisseur Cathál Ó Cuaig.

En op vrijdag worden drie films uitgezonden: La Mouette van de Vlaamse regisseur Sébastien Segers, Memre Yu van Zaïde Bil uit Groningen en tot slot een korte documentaire uit Stockholm van Johan Palmgren: The traffic separating device.

Praten over films

Presentator Karen Bies praat elke avond met filmmakers en filmkenners over de films.