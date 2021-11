Leeuwarder spelletjeswinkel naar grotere zaak; spelletjes niet slechts meer voor 'nerds'

De winkel is onlangs verhuisd naar een grotere zaak aan de Nieuwestad. Die groei heeft volgens eigenaar Annetol Griskov niet zo zeer met corona te maken. "We waren gewoon uit ons jasje gegroeid. Klanten braken bijna hun nek in de winkel, zo vol stond het met dozen en displays. Dat kon niet meer en het pand waar we nu zitten is drie keer zo groot."

Dat spelletjes populairder worden, is volgens hem al langer een trend. "Die tendens zijn we eigenlijk al tien jaar, dus ver voor corona." Waren het eerder studenten en 'nerds' die voor de spelletjes kwamen, nu is het veel algemener. "Het is meer een huis, tuin en keuken-hobby geworden."

Hij ziet wel een verschuiving. "De klassieke bordspellen as Monopoly en Risk zijn minder populair. Ze duren te lang, daar is men wel op uitgekeken. Een andere klassieker zoals Kolonisten van Catan doet het nog altijd goed."