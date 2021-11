Rechtszaak tegen Zwitserse piloot van vliegtuigongeluk uit 2016 begint

Vlak voor de luchtmachtdagen in 2016 botsten twee Northrop F-5 straaljagers van de Patrouille Suisse op elkaar bij een oefening voor de show. Het ene vliegtuig belandde in een vijver tussen Bitgum en Berltsum. De piloot was met de schietstoel uit zijn toestel gesprongen en op een kas terecht gekomen. Hij raakte lichtgewond. De andere piloot, die kon landen, staat nu voor de rechter.

Het was voor het eerst in de 57-jarige geschiedenis van de Patrouille Suisse dat er een ongeluk gebeurde. Volgens defensiewoordvoerders hadden de twee piloten veel ervaring.

De totale kosten van de berging en het opruimen van de schade waren 1,25 miljoen euro.

De zaak loopt duurt en met 20 december bij het Militair Tribunaal in St. Gallen in Zwitserland.