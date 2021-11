Landelijk 23.066 nieuwe besmettingen | Eerste Friese apotheker prikt coronavaccin

Het vertrouwen van de consument in Nederland is weer gedaald. Dat meldt het CBS. In oktober kwam het vertrouwen uit op min tien, deze maand is dat gedaald naar min negentien.

Dat betekent dat het vertrouwen weer op het niveau van februari ligt, toen Nederland nog een in een lockdown was. Het CBS zegt dat het vertrouwen de afgelopen maanden onder andere gedaald is omdat mensen merken dat het leven duurder is geworden. Dat zien ze vooral in de gas- en brandstofprijzen.