Henk de Jong vol ongeloof: "Voetbal wordt hier de dupe van, onze club ook"

Henk de Jong is trots op de progressie van zijn ploeg. "In hardheid worden we zoveel beter. Dit weekend hebben we nog tactisch getraind. Het is mooi hoe de jongens ermee bezig zijn: Erik Schouten voor het bord met een klein groepje hoe je zaken aanpast. Dan geniet ik."

Als het er dan uitkomt, is het helemaal perfect. "We maken plannen, we denken na. Dat wil ik graag. Als ik dan zie hoe het vanavond gaat, wat vind ik dat mooi."

Voor dit seizoen zei De Jong nog dat hij hoopte dat zijn ploeg eind dit seizoen op minstens 34 punten stond. Daarmee zou Cambuur veilig moeten zijn. Inmiddels staan de Leeuwarders na dertien wedstrijden al op 21 punten. "We doen het goed. Als we er nog een paar overwinningen bij pakken, dan zijn we goed op weg. We vechten, wie er ook inkomt. Het is leuk om hier trainer te zijn."