Directeur Cambuur: "Het leek op een kleuteroorlog"

De vraag is in hoeverre Cambuur er iets aan kon doen. Misschien niet veel, maar toch voelt het niet goed, zegt De Graaf. "Het is ons evenement, onze wedstrijd. Maar we hebben het echt goed voorbereid met de gemeente, politie en club. Hier is bijna geen kruid tegen gewassen."

Leeuwarden is niet de enige plek waar het dit weekend misging. Vrijdag waren er al grote rellen in Rotterdam, zaterdag werden meerdere eredivisiewedstrijden stilgelegd vanwege mensen in het stadion en zondagavond was het onrustig in onder meer Enschede en Groningen. "Het is een maatschappelijk probleem van jewelste."