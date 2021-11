Buma na rellen bij Cambuur: "Geweld tegen politie is schandalig"

"Schandalig hoe relschoppers geweld tegen politie hebben gebruikt, de wedstrijd hebben ontregeld en vernielingen hebben aangericht", zegt Buma. "Er zijn diverse arrestaties verricht. Respect voor de politie die onder moeilijke omstandigheden heeft opgetreden."

Hoeveel mensen er precies zijn aangehouden, wordt nog niet meegedeeld.

De gemeente Leeuwarden meldt dat de politie met vuurwerk, stenen en glas is bekogeld. Daarom was de inzet van de ME noodzakelijk. Een groep mensen is tijdens de wedstrijd van SC Cambuur tegen Utrecht ook het Cambuurstadion binnengedrongen en er zijn brandjes gesticht.