Cambuur wint van Utrecht in ontsierde wedstrijd

Boussaid had daarna een flinke kans om de bezoekers op gelijke hoogte te schieten. Van dichtbij kreeg hij de bal niet tussen de palen. Nadat Stevens even later een hard schot van Anastasios Douvikas tegenhield, werd het door Moussa Sylla toch 1-1. Zijn schot werd van richting veranderd door Alex Bangura en vloog over Stevens heen.

Trainer Henk de Jong bracht een wijziging in het elftal na de rust. Mitchel Paulissen, die een basisplek had gekregen vanwege de blessure van Robin Maulun, bleef achter in de kleedkamer. Michael Breij kwam tussen de lijnen. Binnen vijf minuten probeerde de invaller het twee keer, maar zonder succes.

2-1 Jacobs

Cambuur was wel duidelijk op zoek naar de voorsprong en die kwam. Django Warmerdam wilde de bal wegwerken, maar schoot hem recht op Jamie Jacobs af. Die nam hem in een keer uit de lucht: raak, dwars door het midden.