Politie met vuurwerk bekogeld in Leeuwarden, drie aanhoudingen

Buiten het stadion stond een grote groep mensen. Op beelden is te zien dat er vuurwerk naar de politie is gegooid en dat er containers in brand zijn gestoken. Er zijn ook straatstenen naar ME-busjes gegooid. De Coopmansstraat is vanwege de ongeregeldheden afgesloten. Boven Leeuwarden houdt een helikopter van de politie de situatie in de gaten.

Burgemeester Buma van Leeuwarden heeft een noodbevel afgekondigd voor het gebied rondom het Cambuurstadion. Hij zegt dat er meerdere mensen zijn aangehouden. Precieze aantallen worden niet gegeven.