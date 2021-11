Cambuur - Utrecht twee keer stilgelegd; ongeregeldheden buiten stadion

De wedstrijd is twee keer stilgelegd. Na een paar seconden was het geval omdat fans van buiten het stadion vuurwerk op het veld gooiden. Een paar minuten later kwam een groep het stadion binnen met vuurwerk.

Buiten het stadion staat een grote groep mensen. Op beelden is te zien dat er vuurwerk naar de politie wordt gegooid en dat er containers in brand zijn gestoken. Er worden ook straatstenen naar ME-busjes gegooid. De Coopmansstraat is vanwege de ongeregeldheden afgesloten.

Een woordvoerder van de politie weet ook niet of er aanhoudingen zijn verricht.