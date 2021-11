Winst was belangrijk voor Heerenveen: "Last van onze schouders"

Dat gebeurde ook met een man minder op het veld. Zover was het gekomen doordat Anthony Musaba al binnen twintig minuten zijn tweede gele kaart pakte. Jansen moet de beelden nog terugzien, maar denkt niet dat beide kaarten terecht waren. "Bij de eerste kaart speelde hij volgens mij de bal. De tweede geel had misschien gekund, maar rood was het niet."

Toch pakte de rode kaart niet zo slecht uit voor Heereveen, want het spel werd er beter van. "Ik wil niet zeggen dat het ons heeft geholpen", zegt Nick Bakker. "Maar er komt wel een soort spirit in de ploeg. Je kunt dan vrijuit voetballen en dat ging wel aardig."

energie door reddingen

Wat ook meehielp was dat Xavier Mous in vorm was. "We doen het met zijn allen", zegt de doelman, "maar ik probeer met reddingen wel belangrijk te zijn natuurlijk. En ik pakte een goede bal op een belangrijk moment. Daar was ik zelf natuurlijk ook heel blij mee, ik hoop op zo'n moment dat het team er extra energie van krijgt."