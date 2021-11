Oud-officier Oebele Brouwer over rellen: "Dodelijk voor samenleving"

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van de PvdA typeerde de rellen als 'totaal idioot'. "Hier is geen enkel excuses voor. Dit was niet een beetje over de grens, maar ver over de grens."

Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force was vooral verbaasd over het feit dat de politie zo overrompeld was: "De politie kijkt mee in groepen waar dergelijke acties worden besproken. Je zou toch zeggen dat ze dit dan ook hebben gezien!"

Van Keimpema wees ook op de inzet van het leger bij de boerenprotesten. "En die waren allemaal netjes aangevraagd."