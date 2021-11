sc Heerenveen toont veerkracht en wint weer eens

Die goals in zeven minuten

Halverwege de tweede helft kwam Willem II met een man meer toch op voorsprong. Ché Nunnely stond bij een voorzet helemaal vrij bij de tweede paal en hoefde de bal in feite alleen maar aan te raken: 0-1.

Heerenveen had niet lang nodig om de klap te verwerken. Bij een counter speelde Filip Stevanovic zichzelf goed vrij, hij kapte naar binnen en krulde de bal in de verre hoek.

De Friezen roken bloed en nog geen vijf minuten later was het zelfs 2-1. Uit een corner van Joey Veerman won verdediger Nick Bakker in de lucht van Ulrik Jenssen en hij kopte de bal over Wellenreuther heen.