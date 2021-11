Zeilster Laila van der Meer debuteert met 'belangrijke' achtste plek op WK

Voor het wereldkampioenschap zei Van der Meer dat ze op een plekje bij de eerste acht hoopte. "Dan krijg je een A-status bij het NOC*NSF", zei ze. "We zijn ons aan het voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Als we de A-status zouden krijgen, zou dat ons veel helpen in de aanloop."

De A-status geeft financiële steun van de sportbond.

Nog spannend

Van der Meer en Brouwer moesten nog wel voor de achtste plek strijden, want bij het ingaan van de medal race hadden de nummer negen en tien nog kans om het Nederlandse duo in te halen. De achtste plaats in de medal race was uiteindelijk genoeg.

De titel in Oman was voor het Britse duo John Gimson en Anna Burnet. Tweede werden Gianluigi Ugolini en Maria Giubilei (Italië) en het brons ging naar Paul Kohlhoff en Alica Stuhlemmer (Duitsland).

Debuut

Het was voor Van der Meer haar eerste wereldkampioenschap. Eerder dit jaar eindigde het duo als zevende op het Europese kampioenschap.

De Nacra 17-klasse is een relatief nieuwe klasse met een bijzondere boot: een catamaran die zo ongeveer over het water heen vliegt.