Wüst wint zilver op 1.500 meter, Friezinnen op 500 meter buiten medailles

Wüst noteerde een tijd van 1.56,25. Daarmee was ze ruim een halve seconde langzamer dan Takagi. Vorige week eindigde Wüst nog net naast het podium als vierde.

Het brons ging in Stavenger naar Ayano Sato, ook uit Japan. Ze was zes honderdsten van een seconde sneller dan Antoinette de Jong, die daarmee vierde werd. De slotronde van de Rottumse was sterk, maar ze had daarvoor net te veel verloren.

Marijke Groenewoud reed in de B-groep naar de zevende plek, met een tijd van 1.59,85.