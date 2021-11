Schulting voltooit hattrick, De Laat zeker van Olympische Spelen

Itzhak de Laat naar Peking

Bij de mannen reed Itzhak de Laat naar een medaille op de 1.000 meter. De Leeuwarder lag in de finale op de tweede plek, maar na een onderonsje met een Canadese schaatser zakte hij terug naar plek vier. In de laatste ronde kon De Laat toch nog een inhaalactie plaatsen en zo veroverde hij het brons.

Daarmee is De Laat ook zeker van een startbewijs op de Olympische Spelen. Plaatsing wordt gerealiseerd door op twee verschillende wereldbekers een medaille te pakken op één afstand. Doordat De Laat bij de wereldbeker in Japan al tweede werd op de 1.000 meter, mag hij starten op de Olympische Spelen in Peking.

De overwinning ging naar de Koreaan Hwang Daehon, hij eindigde voor de nummer twee Pascal Dion uit Canada.