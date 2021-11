Honderd procent score Schulting, De Laat zeker van Olympische Spelen

Oppermachtig op 1.000 meter

Net als zaterdag op de 1.500 en de 500 meter was Schulting zondag ook oppermachtig in het Hongaarse Debrecen. In de finale maakte vooral de Canadese Courtney Sarault het Schulting nog lastig, maar het lukte de Friezin om de aanvallen van Sarault af te slaan.

Het is de vierde keer dat Schulting in een shorttrackweekend de honderd procent score haalt. Eerder presteerde ze dat twee keer op een EK en een keer op een WK. Nu dus voor het eerst op een wereldbekerwedstrijd.