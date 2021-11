Tweede dag op rij met meer dan 900 coronabesmettingen

Het is de tweede keer dat in Friesland op één dag meer dan 900 besmettingen zijn gemeld. Gisteren was dus de eerste keer.

Gemiddeld zijn in de afgelopen week iedere dag 779 besmettingen gemeld in Fryslân. Zaterdag was dat gemiddelde nog 687 besmettingen, een week geleden 514.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):