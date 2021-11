Potmarge in Buro de Vries: Het verhaal van het verdronken jongetje Shawn

Naast het verdriet over het verlies van Shawn vinden de ouders het met name heel erg dat ze niet weten wat er nu precies is gebeurd. Ze blijven met veel vragen omlopen. Shawn was volgens Gregory niet alleen, maar door andere kinderen is er niets gezegd.

Volgens hen was Shawn alleen, maar dat gelooft de vader niet. Volgens hem waren ze met meer kinderen aan het spelen met een bal, is die op een of andere manier in het water geraakt en ging het mogelijk mis toen Shawn die bal wilde pakken. De bal werd ook in het water gevonden.

De politie heeft er volgens Gregory ook verder geen onderzoek naar gedaan. Daarover is hij nog altijd teleurgesteld en boos. Hij begrijpt niet dat er niet beter onderzoek is gedaan. Dat is zo belangrijk voor hem en de familie: "Niet om mensen wat kwalijk te nemen, maar om het af te sluiten. We hebben het niet kunnen afsluiten."