Coronanieuws 21 november: Strengere bezoekersregels Hof en Hiem | Bruls waarschuwt voor lockdown

GGD GHOR Nederland @GGDGHORNL

Mensen geboren in 1936 of eerder kunnen nu ook zonder uitnodigingsbrief telefonisch een afspraak maken. De afsprakenlijn 0800 - 7070 is dagelijks bereikbaar van 08:00 tot 20:00. Ken je iemand in deze leeftijdsgroep? Zegt het voort! #extraprik #booster https://t.co/d8E1nHl7XT