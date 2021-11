Slechte communicatie Sierra Leone brengt Issa Kallon in Italië

En Kallon hoopt dat Cambuur de goede vorm vast kan houden. Voor de interlandbreak wonnen de Leeuwarders de laatste twee competitiewedstrijden. "Hopelijk kunnen we die lijn voortzetten."

De vleugelspits is bezig aan zijn vijfde seizoen in Leeuwarden. Cambuur nam hem in 2017 over van FC Utrecht, de tegenstander van vanavond dus. "Het is wel leuk dat ik tegen mijn oude club speel, maar ik benader het gewoon als iedere andere wedstrijd. En we willen natuurlijk gewoon de drie punten in Leeuwarden houden."