Flyers maken het spannend, maar verliezen opnieuw van Herentals

De Flyers kwam al snel op achterstand: Brennan Feasey maakte met een hoog schot 0-1. Na een mooie aanval maakt Lars den Edel gelijk, maar nog geen minuut later scoorden de Belgen alweer: Feasey maakte 1-2 met een mooi schot.

Drie tegen in eerst periode

Even later maakte Feasey zijn hattrick compleet: 1-3. Net voor het einde van de eerste periode deed Jasper Nordemann nog wel wat terug (2-3).

De tweede periode verliep minder spectaculair. Met nog vijf minuten in de periode maakte Rikke Pitkänen uit een powerplay gelijk: 3-3. Herentals pakte zeven tellen voor het einde van de periode de voorsprong terug via Mitch Morgan.

Fout beslist wedstrijd

Aan het begin van de derde periode leek Herentals de wedstrijd te beslissen. Feasey schoot hard, Martijn Oosterwijk leek de inzet te kunnen keren maar de puck ging net onder hem door: 3-5.

Na een powerplay maakte Nick Verschuren zelfs de 3-6. Flyers deed via Roope Nikkilä nog wat terug maar even later leek alle hoop alweer verloren door de vijfde goal van Feassey (4-7).

De Flyers brachten een extra veldspeler in en met nog een halve minuut op de klok werd het 5-7 door Den Edel. Even later werd het helemaal spannend: het werd 6-7 via Nikkilä en toen waren er nog tien seconden te spelen. De gelijkmaker kwam echter niet meer.