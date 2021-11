Slechte eerste helft wordt LDODK niet fataal: 21-24 winst op KCC

Femke Faber ontbrak deze wedstrijd door een polsblessure. Ze werd vervangen door Rixt Bouma. De eerste helft speelde LDODK moeizaam. Een snelle achterstand (3-1) werd nog wel goedgemaakt en omgezet in een voorsprong van drie goals (4-7). Maar op 9-10 was LDODK het helemaal kwijt.

Met name Randy Oosting was een plaag voor de ploeg uit Gorredijk, hij scoorde zes keer in de eerste helft. Met 14-10 zochten de teams de kleedkamer op.