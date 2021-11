Buitenpost zesde na kleine overwinning op Swift

Buitenpost had het lastig in de openingsfase. De eerste kansen waren voor Swift, maar de verdediging van de Blauwkes kon standhouden. Halverwege de eerste helft kwam Buitenpost beter in de wedstrijd.

Van der Meulen redt Buitenpost

Na 36 minuten onderscheidde doelman Kevin van der Meulen zich toen hij een grote kans van Swift uit het doel kon houden. Zodoende was het 0-0 bij rust.