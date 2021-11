Grouster restaurant mag geen lichtreclame op dak hebben van gemeente

Santema wil de naam van zijn zaak bovenop het dak laten plaatsen, zodat deze vanaf de snelweg te zien is. Daarvoor heeft hij een plan ingediend voor lichtletters van 80 centimeter hoog. Volgens de welzijnscommissie Hûs en Hiem is het lichtvervuiling.

Volgens Santema zijn de lichtletters echter nodig om klanten te trekken. "We zijn niet zichtbaar vanaf de snelweg. Dat verkeer, er komen dagelijks zo'n 50.000 auto's langs, daar willen we toch wat klanten van te zien krijgen."

"Die hebben we ook wel nodig in het restaurant, want nu is het gewoon het oud station. Van binnen is het hartstikke mooi, maar van buiten kan je niet zien dat er een restaurant inzit."

Verbazing

Het verbaast Santema erg dat hij geen toestemming krijgt voor het plaatsen van de lichtletters op het dak, omdat er aan de andere kant van de weg grote gebouwen staan. "Daar mag het wel, en dat is nog veel hoger ook. Ik denk dan ook dat de adviseur ruimtelijke kwaliteit er niet geweest is om even te kijken."