Klanten in de rij voor opening nieuwe kringloopwinkel in Burgum

Al voor tien uur staat er in Burgum een grote rij voor de ingang van de nieuwe kringloopwinkel. Zowel handelaars als fans willen er als eersten bij zijn wanneer de deuren na anderhalf jaar weer opengaan.

Aan het begin van de coronacrisis moest de Burgumer Estafette, zoals veel andere winkels, de deuren sluiten. Het was onmogelijk om in de kleine winkelruimte in het centrum van het dorp anderhalve meter afstand te bewaren. Maar toen de maatregelen werden versoepeld, bleef de winkel dicht. Tot nu.

Nieuw winkelconcept

De Estafette heeft in de tussentijd een nieuwe, ruimere locatie gekregen vlakbij het dorpscentrum. Hier is ook plaats om aan de slag te gaan met het nieuwe winkelconcept van Omrin, waarbij de kringloop niet meer voelt als een soort rommelmarkt, maar meer als een meubelboulevard.

Om kwart over tien lopen de eerste klanten alweer naar buiten, met een lacht op het gezicht en de handen vol spullen: een vertrouwde en succesvolle Burgumer 'sneuptocht'.