Omrop TIP: De ontdekking van Fryslân in FryslânDOK

In De ontdekking van Fryslân krijgen de huidige inwoners van Fryslân in een enquête de vraag hoe zij hun identiteit persoonlijk ervaren. En of ze iets voelen van een gezamenlijke Friese identiteit, binnen of buiten de provincie, in een globaliserende samenleving. Ook de nare rafelrandjes komen aan de orde. Voelen mensen zich wel eens buitengesloten, of sluiten zij zelf anderen buiten?

Podcast Wy & Dy

De jonge historicus Hielke van Duuren interviewt mensen die een speciale band met Fryslân hebben. Die gesprekken worden ook uitgezonden als de podcast Wy & Dy bij de serie FryslânDOK, ferhalen fan it flakke lân.