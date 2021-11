Van Dissel positief over coronapil | Vuurwerkverbod oud en nieuw

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus;

Landelijk vuurwerkverbod bij oud en nieuw;

Vrijdag landelijk 21.099 besmettingen gemeld;

Het ging om 698 besmettingen in Fryslân;

Er liggen 55 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen;

12 daarvan liggen op een IC-bed.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.