Landelijk 21.873 nieuwe coronabesmettingen | Sportclubs zenden wedstrijden uit

De intocht van Sinterklaas; sommige dorpen en steden vonden het wel verantwoord, anderen niet. Zo had er vandaag een intocht in Lippenhuizen moeten zijn, maar door de hoge besmettingscijfers in het dorp kon dat niet doorgaan. In Haskerhorne ging het Sint Feest door corona ook niet door, maar vandaag is Sinterklaas toch op bezoek geweest in het dorp. Hij reed in een koets langs alle huizen.