Klaas Agricola over ambtelijke scheiding: "Wij konden niet slagvaardig opereren"

In 2017 fuseerden de voormalige gemeentes Kollumerland, Dongeradeel en Ferwerderadiel tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Dantumadiel wilde niet mee in de volledige fusie, maar wilde ambtelijk wel nauwer samenwerken.

Ambtelijke samenwerking

En die samenwerking was er jarenlang, maar eerder deze week liet de gemeente Noardeast-Fryslân weten de samenwerking niet te willen doorzetten. "Er is een onderzoek geweest en daar heeft gemeente Noardeast-Fryslân besloten om te stoppen per 1 januari 2024. En de gemeente Dantumadiel heeft aangegeven verder te willen, maar wel op een andere manier."

Burgemeester Klaas Agricola zegt dat zijn gemeente wel minder intensief wil samenwerken: "Zaken die goed gingen, wilden we graag voortzetten. En zaken die niet goed gaan op een andere manier doen."