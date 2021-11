Puzzelboek in het Fries maken was puzzel op zich

Ze mag graag puzzelen. "Vooral als ik wat langer achter elkaar vrij heb. Onze Taal heeft mooie boekjes bijvoorbeeld. Die puzzels kun je alleen oplossen met kennis van de taal."

Het heeft De Jong geïnspireerd. "Ik dacht: hoe leuk zou het zijn als je dit ook in het Fries had? Nou, dat kon ik mooi doen in coronatijd. Ik heb er een beetje een hobbyprojectje van gemaakt."

Het was een heel creatief proces, omschrijft De Jong. "Ik heb een Word-bestand geopend en van alles bedacht. Daar had ik dan vaak het Fries handwoordenboek bij. Dan kun je bijvoorbeeld zoeken op woorden die eindigen op -sk, ik noem maar iets. Zo had ik er wat hulpmiddelen bij."

Puzzel op zichzelf

Puzzels zoals cryptogrammen behoren niet tot de favorieten van De Jong, dus die staan ook niet in het Lyts Frysk Puzelboek. Wat dan wel? "Wudoku's bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk sudoku's, maar dan met letters. Dan moet je woorden van negen letters vormen, maar wel negen verschillende letters. Om die te maken, heb ik ook in het woordenboek gezocht naar woorden met negen verschillende letters. Isogrammen zijn dat." Het maken van de puzzels was dus eigenlijk een puzzel op zich.