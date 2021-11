Q&A: "LDODK wil naar de top van de Korfbal League"

Wat houdt de Korfbal League in?

"Sinds 2005 heeft de KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) een topcompetitie opgericht voor zaalkorfbal. Daarin spelen de beste tien teams uit Nederland. Korfbal wordt vandaag de dag in 69 landen op de wereld gespeeld. De Korfbal League is op dit moment de sterkste competitie."

Hoe bijzonder is het dat LDODK meedoet?

"LDODK is de korfbalploeg uit Terwispel en Gorredijk. Ze zijn tot nu toe de enige Friese ploeg op het allerhoogste niveau. LDODK wist in 2012 promotie af te dwingen door in de hoofdklassefinale tegen OVVO (Maarssen) de winst te pakken in Papendrecht."

"Erwin Zwart werd toen topscoorder en is nu aanvoerder. Tot nu toe is de derde plaats in de eindstand het hoogst wat LDODK heeft gehaald. Op dit moment is Femke Faber de enige Friese international."

Wat zijn de kansen voor LDODK, zijn ze favoriet?

"Dit seizoen zijn er twee uitgesproken favorieten voor de finale in Ahoy op 16 april. Dat zijn PKC (regerend kampioen) uit Papendrecht en Fortuna uit Delft. Die ploegen hebben verreweg de meeste internationals in de selectie. Maar ook LDODK hoopt een rol te spelen in de strijd om de landstitel."

"Voor de andere play-off-plekken komen meerdere teams in aanmerking. DVO, KZ, Blauw Wit (A) en DOS'46 zijn ook kandidaat, maar ook LDODK en KCC kunnen op papier in de top 4 eindigen. De kunst dit seizoen is om in de eerste poulefase bij de beste drie te komen. Daarna is in de kampioenspoule alles nog mogelijk."