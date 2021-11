Zonder topscorer en publiek boekt Aris derde overwinning op rij

Van Sliedregt kon geen beroep doen op Ar'mond Davis, die met gemiddeld 15,1 punten per wedstrijd topscorer is bij de Leeuwarders. Dat leek Aris aan het begin van de wedstrijd op te breken. De Leeuwarders kwamen tot slechts vijftien punten in het eerste kwart en keken tegen een achterstand van zes punten aan.

Dat verschil werd halverwege het tweede kwart nog iets groter en Den Haag pakte een maximale voorsprong van tien punten. Daarna begon het langzaam maar zeker te draaien bij Aris. Vooral Ryan Logan was op schot. De stand bij rust was 35-37.

Run van 21 punten

In het derde kwart bleven de twee ploegen eerst nog behoorlijk in evenwicht, maar aan het einde liep Aris snel uit naar een flinke voorsprong. Na een tussenstand van 52-53 werd het kwart afgesloten met 67-53: vijftien punten op rij voor de Leeuwarders. Daar kwamen aan het begin van het vierde kwart nog zes punten bij.

De wedstrijd was toen gespeeld. De maximale voorsprong van Aris was 24 punten. Van Sliedregt wist dat de overwinning binnen was en kon zijn complete selectie speeltijd geven.