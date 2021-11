Verpleegkundigen MCL slachtoffer van bedreigingen: "Sommige zijn bang"

Het niet dragen van mondkapjes kan ook consequenties hebben, zegt Holthuis: "Afgelopen week wilde een bezoeker geen kapje dragen. Die ging in discussie en er is beveiliging bijgekomen. Later bleek dat hij positief getest was op corona en dat hij waarschijnlijk meerdere patiënten besmet heeft. Een persoon is overgegaan naar een revalidatie-afdeling en die zitten nu allemaal in quarantaine."

Zorg weer onder druk

De zorg daarvoor komt weer onder druk te staan. Het aantal coronapatiënten neemt weer toe en daarmee ook de zorgvraag, zegt Corbée: "Dat heeft impact. Er wordt momenteel veel gevraagd van de medewerkers. Dan is dit iets wat we er niet bij willen hebben."

Hetzelfde geluid komt ook uit het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Sinds kort staat ook daar een beveiliger bij de deur. Die moet regelmatig mensen aanspreken op het feit dat ze geen mondkapje dragen. Het komt ook voor, laat een woordvoerder weten, dat een bezoeker na een lange discussie niet naar binnen mag.