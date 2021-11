Toch landelijk vuurwerkverbod: "Ik heb een paar keer gevloekt"

De druk op de ziekenhuizen is hoog en er kunnen geen vuurwerkslachtoffers meer bij, vinden de burgemeesters en ziekenhuisbestuurders. Het demissionair kabinet kan zich daarin vinden.

Afgelopen jaar was er ook al een verbod op het afsteken van vuurwerk en dat had ook effect, volgens minister Hugo de Jonge.

Overtuigend verschil

Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân, sluit zich daarbij aan. "Vorig jaar, toen er ook een verbod was, waren er minder dan 400 slachtoffers. Het jaar daarvoor, zonder verbod, meer dan 1200. Dat verschil vind ik heel overtuigend. Het is jammer voor de liefhebbers, maar de veiligheid gaat voor."

Brouwer kan zijn vuurwerk voorlopig bewaren. "Afgelopen jaar had ik 25 of 26 ton aan vuurwerk liggen. Dat heb ik gewoon gehouden, niet teruggestuurd. Voor dit jaar had ik er nog wat bij gekocht. Het blijft wel goed, maar het is niet de bedoeling dat je het hier jaar op jaar houdt."

'Voetballen of schaatsen verbieden'

De Franeker handelaar is bang dat er uiteindelijk een volledig vuurwerkverbod komt. Dat het verbod dit jaar helpt om de druk op de zorg niet te verhogen met mogelijke vuurwerkslachtoffers gelooft Brouwer niet zo. "Ze gebruiken de verkeerde argumenten. Dan kun je het schaatsen of het voetbal ook wel verbieden, dat zorgt ieder weekend honderden mensen op de eerste hulp."

Voorstanders van een vuurwerkverbod wijzen erop dat voetballen en schaatsen goed is voor de gezondheid, vuurwerk niet.