Doorsnee Friezen praten over het Fries: "We moeten er nu bij zijn"

In totaal wil Verf ongeveer dertig bijeenkomsten houden door de hele provincie. De eerste dus in de lente in de Trynwâlden. "We moeten een representatieve groep mensen hebben. Geen mensen die op voorhand zeggen dat het Fries niets is, maar ook net mensen die overdreven pro-Fries zijn. We zoeken mensen die het Fries wel alle dagen gebruiken, maar niet fanatiek voor of tegen zijn."

Alle bijeenkomsten samen moeten een goed beeld opleveren. "Het resultaat willen we aanbieden aan de provincie politiek. Zo kunnen we laten zien hoeveel draagvlak er is voor het Fries en wat voor maatregelen erop aansluiten. Het moeten niet altijd maar maatregelen zijn die van boven of bedacht zijn, maar die aansluiten op wat mensen bezighoudt."